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Chatra News: प्रतापपुर के 208 सरकारी विद्यालयों में प्रबंधन समिति का चुनाव संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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Chatra News: प्रतापपुर क्षेत्र में 27 से 29 जुलाई 2026 तक 208 सरकारी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन हुआ। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देश पर सभी विद्यालयों में शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के तहत समिति का गठन किया गया। अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने भी इसमें भाग लिया और प्रक्रिया सफल रही।

Chatra News: प्रतापपुर के 208 सरकारी विद्यालयों में प्रबंधन समिति का चुनाव संपन्न

Chatra News: प्रतापपुर, निज प्रतिनिधि। प्रखंड प्रतापपुर के 208 सरकारी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति गठन की प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के तहत 27 जुलाई से 29 जुलाई 2026 को संपन्न हो गई। राज्य परियोजना निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के निर्देश के आलोक में प्रखंड के प्राथमिक, मध्य, उच्च एवं प्लस टू विद्यालयों सहित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन कराया गया। यह चुनाव पर्यवेक्षकों की देखरेख में संपन्न कराया गया। विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन को लेकर आयोजित चुनाव प्रक्रिया प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षकों की देखरेख में निर्धारित नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार संपन्न कराई गई। अधिकांश विद्यालयों में चुनाव शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ।

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प्रबंधन समिति के चुनाव गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित विद्यालयों की बैठक की कार्यवाही पंजी एवं निर्धारित गठन प्रपत्र प्रखंड संसाधन केंद्र, प्रतापपुर में जमा कराया गया। तीन दिनों तक चली इस पूरी प्रक्रिया में विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ अभिभावकों एवं संबंधित लोगों की भी सहभागिता रही।

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