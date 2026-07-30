Chatra News: सावन आज से, शिवालय सजधजकर है तैयार, उमड़ेंगे भक्तों का सैलाब

Chatra News: चतरा, प्रतिनिधि। सावन माह की शुरुआत के साथ ही जिले के प्रसिद्ध शिवालय सज धजकर तैयार है। खासकर लकलकवानाथ शिव मंदिर और कठौतिया शिव मंदिर में सावन के दौरान लाखों श्रद्धालु पहुंचते है। इन शिवालयों का रंग रोगन और साफ सफाई पूरी करली गयी है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा आसपास के इलाकों से भी भक्त यहां पूजा करने पहुंचते हैं। सावन को लेकर जिले के प्रमुख शिवालयों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर प्रबंधन समितियों की ओर से मंदिर परिसर की साफ-सफाई, सजावट और श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। भीड़ को देखते हुए दर्शन और जलाभिषेक के लिए कतार की व्यवस्था किया गया है।

श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रमुख मंदिरों के आसपास फूल, बेलपत्र, धतूरा, भांग सहित अन्य पूजन सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। मंदिरों में विशेष सजावट भी की गई है। सावन के सोमवार और अन्य महत्वपूर्ण तिथियों पर भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए मंदिर प्रबंधन अतिरिक्त व्यवस्था में जुटा है। इधर, जिला प्रशासन भी सावन के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को लेकर गंभीर है। प्रमुख शिवालयों में भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर समितियों और प्रशासन के बीच समन्वय बनाकर शांतिपूर्ण तरीके से पूजा-अर्चना संपन्न कराने की तैयारी है। इन शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ता है। सावन के पूरे महीने चतरा के विभिन्न शिव मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।