Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chatra News: स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर उपायुक्त ने की समीक्षा बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
Follow us on Google News
share

Chatra News: चतरा में उपायुक्त रवि आनंद की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और समारोह को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। समारोह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा, जिसमें ध्वजारोहण, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं।

Chatra News: स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर उपायुक्त ने की समीक्षा बैठक

Chatra News: चतरा, संवाददाता। चतरा समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त रवि आनंद की अध्यक्षता में आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष उपस्थित रहे। इस दौरान समारोह के सफल, गरिमामय एवं सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर विभिन्न व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में उपायुक्त ने बताया कि मुख्य समारोह का आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, चतरा में किया जाएगा, जहां प्रात: 9:05 बजे ध्वजारोहण होगा। समारोह में राष्ट्रगान, सलामी परेड, मार्च पास्ट एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:Madhubani News: ललित कर्पूरी स्टेडियम में ही मनेगा स्वतंत्रता दिवस

उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई, रंग-रोगन, मंच निर्माण, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, ध्वनि विस्तारक यंत्र, बैठक व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, अग्निशमन दस्ता, सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य सभी आवश्यक तैयारियां निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने समाहरणालय परिसर, फांसी तालाब शहीद स्मारक, पोस्ट ऑफिस चौक स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा एवं रेड क्रॉस भवन में आयोजित होने वाले ध्वजारोहण एवं माल्यार्पण कार्यक्रमों की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समयानुसार कार्यक्रमों का सफल संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में परेड की तैयारियों पर विशेष जोर देते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि 08 अगस्त से प्रतिदिन प्रात: 9:00 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में परेड का पूर्वाभ्यास प्रारंभ किया जाए तथा 13 अगस्त को प्रात: 9:00 बजे फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित कर सभी व्यवस्थाओं का अंतिम परीक्षण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपरांत दोपहर 1:00 बजे से 3:00 बजे तक जिला प्रशासन एवं पत्रकार एकादश के मध्य मैत्रीपूर्ण फुटबॉल मैच का आयोजन किया जाएगा। बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरी राहुल मीणा, अपर समाहर्ता अरविंद, अनुमंडल पदाधिकारी चतरा, सिमरिया, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं संबंधित विभागों के कार्यालयाध्यक्ष उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:Ranchi News: स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर डीसी ने की बैठक
ये भी पढ़ें:Purnia News: 15 अगस्त समारोह की तैयारियों को लेकर अधिकारियों-कर्मियों की जवाबदेही तय
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Independence Day

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।