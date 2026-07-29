Chatra News: आरोपी के साथ मारपीट का आरोप
Chatra News: टंडवा के कुमडाग कला में रहने वाले रंजीत सिंह ने ग्रामीणों द्वारा घर में बंदकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने हस्तक्षेप कर उसे छुड़ाया और इस मामले में थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है।
Chatra News: टंडवा, निज प्रतिनिधि। आम्रपाली के कुमडाग कला निवासी रंजीत सिंह ने मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार रंजीत को घर में बंदकर कुछ ग्रामीण के द्वारा बुरी तरह मारपीट किया गया। पुलिस के हस्तक्षेप से उसे छुड़ाया गया। इस मामले में थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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