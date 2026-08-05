Chatra News: हंटरगंज में अनियमित विद्युत आपूर्ति के खिलाफ निकाला गया कैंडल मार्च

Chatra News: हंटरगंज, निज प्रतिनिधि। हंटरगंज में अनियमित विद्युत आपूर्ति और लगातार हो रही बिजली कटौती से त्रस्त हंटरगंज की जनता ने मंगलवार को सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। स्थानीय नागरिकों ने किसान भवन से कैंडल मार्च निकालकर पूरे हंटरगंज बाजार का भ्रमण किया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कैंडल मार्च की शुरुआत शाम को किसान भवन परिसर से हुई। हाथों में मोमबत्ती लिए काफी संख्या में लोग कैंडल मार्च में शामिल हुए। कैंडल मार्च हंटरगंज बाजार के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस किसान भवन पर समाप्त हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने "बिजली दो, अन्याय नहीं सहेंगे", "जागो बिजली विभाग जागो" के नारे लगाए।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हंटरगंज क्षेत्र में 7 से 8 घंटे ही बिजली मिल रही है। भीषण गर्मी और उमस में बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कारोबार भी ठप हो गया है। बार-बार शिकायत के बावजूद विभाग की ओर से कोई ठोस समाधान नहीं किया जा रहा। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि यदि 48 घंटे के भीतर नियमित बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा और बिजली कार्यालय का घेराव किया जाएगा। मार्च में शामिल लोगों ने प्रशासन से मांग की कि गर्मी के मौसम को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती बंद की जाए। प्रदर्शन कार्यों का कहना था कि अगर नियमित विद्युत आपूर्ति नहीं दी जाती है तो विद्युत आपूर्ति के नाम पर गाड़े गए बिजली के खंबे और तार को भी विभाग उखाड़ कर ले जाए। इस दौरान लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। 24 घंटे के अंदर विद्युत आपूर्ति में सुधार नहीं होने पर लोगों के द्वारा किए जाने वाले आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की गई। आंदोलन के दौरान चरणबद्ध तरीके से आमरण अनशन, स्वयंस्फूर्त बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया।