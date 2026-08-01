Chatra News: जनता दरबार में अपर समाहर्ता ने सुनीं आमजनों की समस्याएं
Chatra News: चतरा में उपायुक्त रवि आनंद के निर्देश पर जनता दरबार में अपर समाहर्ता अरबिंद कुमार ने लोगों की समस्याएँ सुनीं। भूमि विवाद, आवास योजना, राशन कार्ड आदि मुद्दों पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे समस्याओं को शीघ्र हल करें। हर मंगलवार और शुक्रवार को जनता दरबार आयोजित किया जाता है।
Chatra News: चतरा, संवाददाता। समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित जनता दरबार में उपायुक्त रवि आनंद के निर्देशानुसार शुक्रवार को अपर समाहर्ता अरबिंद कुमार ने जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का शीघ्र एवं नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।जनता दरबार में भूमि विवाद, आवास योजना, राशन कार्ड, मंईयां सम्मान योजना, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। अपर समाहर्ता ने सभी मामलों का क्रमवार अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर निष्पादन करने का निर्देश दिया। अपर समाहर्ता ने जनशिकायत कोषांग के नोडल पदाधिकारी रितेश कुमार को जनता दरबार में प्राप्त सभी आवेदनों का पंजीकरण कर संबंधित विभागों को भेजने तथा उनकी नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण करने का निर्देश दिया।
मालुम हो कि जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक समाहरणालय परिसर में नियमित रूप से जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जहां आमजन अपनी समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन दे सकते हैं।
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