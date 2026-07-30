Chatra News: बिजली, सड़क और मोबाइल नेटवर्क की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना

Chatra News: लावालौंग प्रतिनिधि। प्रखंड क्षेत्र में जर्जर सड़कों, बिजली और मोबाइल नेटवर्क की समस्या को लेकर बुधवार को ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। समाजसेवी शंकर साहू के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में ग्रामीणों ने लावालौंग-पांकी मुख्य सड़क सहित प्रखंड की विभिन्न जर्जर सड़कों के निर्माण व मरम्मत की मांग उठाई।इसके साथ ही क्षेत्र में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने और मोबाइल नेटवर्क की समस्या दूर करने की मांग की गई।प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन बीडीओ को सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। धरना में शामिल ग्रामीणों ने कहा कि लावालौंग-पांकी मुख्य सड़क सहित प्रखंड की कई महत्वपूर्ण सड़कें लंबे समय से बदहाल हैं।

बरसात में इन सड़कों से आवागमन और मुश्किल हो जाता है।सड़क निर्माण और मरम्मत की मांग लगातार उठाए जाने के बावजूद अपेक्षित काम शुरू नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है।ग्रामीणों ने बिजली की समस्या को भी प्रमुखता से उठाया।उनका कहना था कि क्षेत्र में बिजली व्यवस्था की स्थिति में सुधार की जरूरत है। वहीं कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या के कारण लोगों को बातचीत और इंटरनेट सेवाओं के इस्तेमाल में परेशानी होती है।ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क के साथ बिजली और मोबाइल नेटवर्क की समस्याओं का भी स्थायी समाधान कराने की मांग की।ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल चतरा की ओर से 11 मई 2026 को जारी पत्र के अनुसार डीएमएफटी मद की वर्ष 2026-27 की योजनाओं में लावालौंग प्रखंड की 10 सड़कों के रखरखाव का प्रस्ताव शामिल है।इनमें हल्दीपुर मोड़ से कुकुरमरवा,बुलबुल मोड़ से बुलबुल मरछीबर,लावालौंग से सिलदाग,कटेली महुआ मोड़ से नवाडीह,मंधनियां से हरदीपुर,हरदीपुर से कोटारी, कोटारी से रिमी,कोलकोले से साम्हे वाया मड़वा से भुसाड़, भुसाड़ से बनवार तथा बनवार से सिलदाग वाया लोहरितरी सड़क शामिल हैं।पत्र में इन योजनाओं को तकनीकी स्वीकृति मिलने का उल्लेख है। समाजसेवी शंकर साहू ने कहा कि लंबे समय से समस्याओं को लेकर मांग उठाई जा रही है, लेकिन धरातल पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।इसी को लेकर ग्रामीणों ने धरना-प्रदर्शन कर प्रशासन का ध्यान समस्याओं की ओर आकृष्ट कराया है।धरना के बाद प्रतिनिधिमंडल ने बीडीओ को ज्ञापन सौंपकर लावालौंग-पांकी मुख्य सड़क सहित जर्जर सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत जल्द शुरू कराने,बिजली व्यवस्था में सुधार करने और मोबाइल नेटवर्क की समस्या दूर कराने की मांग की।ग्रामीणों ने कहा कि मांगों पर शीघ्र ठोस पहल नहीं हुई तो आगे आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।