Chatra News: सियासत का अखाड़ा बना टंडवा का बड़गांव

Chatra News: टंडवा निज प्रतिनिधि एक दलित 13 वर्षीय बेटी को अपहरण के बाद दुष्कर्म और उसके बाद आरोपी मो इमरोज की हत्याकांड की घटना ने टंडवा के बड़गांव को सियासत का अखाड़ा बना दिया है। इसमें पुलिस प्रशासन दोनों के बीच फंसता नजर आ रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आरोपी और पीड़िता का आशियाना आमने सामने हैं। आठ फीट की एक सड़क दोनों को बांटती है। अल्पसंख्यक आयोग, आइएएम के टीम व मोमिन नेता जहां मृतक इमरोज के परिजनों से मिलकर न्याय की भरोसा दे रहे हैं वहीं भाजपा के नेता पीड़िता के परिवार से मिल रहे हैं। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के साथ हजारीबाग और चतरा के शीर्ष नेताओं का दौरा हो रहा है।

शनिवार को बजरंग दल की एक टीम दौरा कर लौट चुकी है। रविवार को जिस प्रकार पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने पुलिस प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए इसके कार्यशैली को कठघरे में खड़ा किया है उससे पुलिस टेंशन में हैं। सुत्रो की मानें तो एक ओर सरकार के कुछेक मंत्री हत्याकांड के आरोपी पूर्व मुखिया विजय चौबे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पर दबाव बना रहे हैं, वहीं भाजपा के शीर्ष नेता गिरफ्तारी न करने की चेतावनी दे रहे हैं। पूर्व सीएम ने तो चेतावनी दिया है कि निर्दोषों को यदि जेल भेजा गया तो झारखंड में जेल भरो आंदोलन भाजपा चलायेगी। वहीं बड़गांव की महिलाओं ने एक समुदाय को सामाजिक बहिष्कार करने की घोषणा की है। ऐसे हालत में हर आंगन सहमा नजर आ रहा है। वैसे पुलिस प्रशासन सुरक्षा के लिहाज से पांचवें दिन भी गांव में सुरक्षा बलों को तैनात रखा है। डीएसपी प्रभात रंजन स्वयं हालात पर नजर बनाये हुए हैं। बहरहाल जिस प्रकार सियासत की आंच बड़गांव में बढ़ रही है उससे दोनों समुदाय को आपसी सौहार्द और एकता बनाये रखने की जरूरत है।