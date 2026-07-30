Chatra News: चोरी गई सोलर बैट्री और इनवर्टर बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार
Chatra News: पुलिस ने जरेडा द्वारा स्थापित सोलर ऊर्जा प्रणाली से चोरी की गई बैट्री और इन्वर्टर बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी मिलने पर पुलिस ने सिलदाग पंचायत के भंगिया गांव में छापेमारी की। आरोपी के घर से चोरी का सामान और 48 बैट्री के कवर बरामद किए गए हैं।
Chatra News: लावालौंग, प्रतिनिधि। पुलिस ने जरेडा द्वारा स्थापित सोलर ऊर्जा प्रणाली से चोरी की गई बैट्री और इन्वर्टर बरामद करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। थाना प्रभारी चंदन कुमार ने बताया कि बुधवार के सुबह सूचना मिली कि सिलदाग पंचायत के भंगिया गांव में जरेडा द्वारा लगाए गए सोलर ऊर्जा प्लेट से बैट्री और इन्वर्टर की चोरी कर ली गई है। गुप्त सूचना के आधार पर पता चला कि चोरी का सामान मंधनिया गांव निवासी अरमान खान उर्फ जब्बार खान के घर पर रखा गया है।
वरीय अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने सूचना का सत्यापन करते हुए छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान आरोपी के घर से चोरी गया सामान बरामद कर लिया गया। इस दौरान एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से 48 पीस बैट्री का कवर तथा एक सोलर इन्वर्टर जब्त किया है। इस संबंध में लावालौंग थाना कांड संख्या 50/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभियान में थाना के पुलिस पदाधिकारी, सशस्त्र बल तथा स्थानीय चौकीदार शामिल थे। पुलिस ने बताया कि मामले में फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।
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