Chatra News: जलमीनार की सोलर प्लेट चोरी का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार
Chatra News: लावालौंग पुलिस ने चानी गांव स्थित जलमीनार से सोलर प्लेट चोरी मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी गई सोलर प्लेट बरामद की है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अभियान चला रही है।
Chatra News: लावालौंग, प्रतिनिधि। लावालौंग पुलिस ने चानी गांव स्थित जलमीनार से सोलर प्लेट चोरी मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी गई सोलर प्लेट भी बरामद कर लिया है।
पुलिस का बयान
थाना प्रभारी चंदन कुमार ने बताया कि 31 जुलाई को चानी स्कूल के समीप स्थित जलमीनार में लगी सोलर प्लेट चोरी होने के संबंध में प्राप्त लिखित आवेदन के आधार पर लावालौंग थाना कांड संख्या 53/26 दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लावालौंग पंचायत स्थित चांदनी गांव के सुनील यादव, पिता मुकेश यादव और बांदू गांव के श्रवण कुमार साहू, पिता राजकुमार साहू को गिरफ्तार किया है।
पूछताछ और बरामदगी
पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों की संलिप्तता सामने आने पर उनकी निशानदेही पर चोरी की गई जलमीनार की सोलर प्लेट बरामद कर ली गई। इस मामले में पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना प्रभारी ने आगे कहा कि क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही, मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।
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