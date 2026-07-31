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Chatra News: गिद्धौर में दो वारंटी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजे गए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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Chatra News: गिद्धौर थाना पुलिस ने फरार चल रहे दो वारंटियों, विजय राणा और विनोद दांगी, को गिरफ्तार किया। दोनों पर अलग-अलग मामलों में प्राथमिकी दर्ज थी और लंबे समय से逃走 कर रहे थे। न्यायालय से जारी वारंट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की। थाना प्रभारी ने आगे भी गिरफ्तारियों की प्रक्रिया जारी रखने की चेतावनी दी।

Chatra News: गिद्धौर में दो वारंटी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजे गए

Chatra News: गिद्धौर, प्रतिनिधि। गिद्धौर थाना पुलिस ने अलग-अलग मामलों में फरार चल रहे दो वारंटियों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। थाना प्रभारी पुरुषोत्तम अग्निहोत्री ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों में थाना क्षेत्र के द्वारी गांव निवासी विनोद राणा का पुत्र विजय राणा तथा सिंदुआरी गांव निवासी खिरोधर दांगी का पुत्र विनोद दांगी शामिल हैं। दोनों के विरुद्ध अलग-अलग मामलों में गिद्धौर थाना में प्राथमिकी दर्ज थी और लंबे समय से फरार चल रहे थे।उन्होंने बताया कि न्यायालय से जारी वारंट के आलोक में पुलिस ने छापेमारी कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।थाना

प्रभारी ने कहा कि फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

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