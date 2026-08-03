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Chatra News: फरार वारंटी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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Chatra News: गिद्धौर थाना क्षेत्र के सिंदुआरी गांव से पुलिस ने एक लंबे समय से फरार वारंटी नरेश दांगी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ पहले से प्राथमिकी दर्ज थी। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

Chatra News: फरार वारंटी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

Chatra News: गिद्धौर, प्रतिनिधि। गिद्धौर थाना क्षेत्र के सिंदुआरी गांव से पुलिस ने रविवार को लंबे समय से फरार चल रहे एक वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। थाना प्रभारी पुरुषोत्तम अग्निहोत्री ने बताया कि सिंदुआरी गांव निवासी दशरथ दांगी के पुत्र नरेश दांगी के विरुद्ध थाना में पूर्व से प्राथमिकी दर्ज थी। मामले में वह काफी समय से फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया।आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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