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Chatra News: पत्थलगड्डा से देवघर के लिए रवाना हुए श्रद्धालुओं का जत्था

By Hindustan | Bureau
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Chatra News: सावन माह के पवित्र अवसर पर बुधवार को प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बोल बम के लिए श्रद्धालुओं का एक जत्था पूरे उत्साह और उमंग के साथ भक्तिमय माह

Chatra News: पत्थलगड्डा से देवघर के लिए रवाना हुए श्रद्धालुओं का जत्था

Chatra News: पत्थलगड्डा, प्रतिनिधि। सावन माह के पवित्र अवसर पर बुधवार को प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बोल बम के लिए श्रद्धालुओं का एक जत्था पूरे उत्साह और उमंग के साथ भक्तिमय माहौल में रवाना हुए। श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगाजल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर के लिए पैदल यात्रा करेंगे। जत्थे का रवाना होने से पूर्व प्रखण्ड क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मां दक्षिणेश्वरी भगवती मंदिर ग्राम लेम्बोईया पूरे विधि विधान के साथ पूजा-अर्चना की गई साथ ही बाबा भोलेनाथ से मंगल यात्रा के लिए श्रद्धालुओं ने कामना की। श्रद्धालु भगवा वस्त्र धारण कर "बोल बम" और "हर-हर महादेव" व "बाबा नगरी चलो कांवरियां" के जयघोष के साथ रवाना हुए।

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