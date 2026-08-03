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Chatra News: चेहल्लुम को लेकर सिमरिया थाना में शांति समिति की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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Chatra News: सिमरिया में चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए रविवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 5 अगस्त को सिमरिया और 6 अगस्त को डाडी में ज़ुलूस निकालने का निर्णय लिया गया। प्रशासन ने विवादों को सुलझाने और भाईचारा बहाल करने की जिम्मेदारी अखाड़ा प्रमुखों को सौंपी।

Chatra News: चेहल्लुम को लेकर सिमरिया थाना में शांति समिति की बैठक

Chatra News: सिमरिया, निज प्रतिनिधि। चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर रविवार को सिमरिया थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीपीओ शुभम नागरगोजे भाऊ साहेब ने की। वहीं, मंच का संचालन सीओ गौरव कुमार राय और थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 5 अगस्त को सिमरिया में और 6 अगस्त को डाडी में चेहल्लुम का पारंपरिक जुलूस निकाला जाएगा। इस दौरान जुलूस को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए भारी वाहनों की 'नो एंट्री' का समय बढ़ाकर रात 10 बजे तक करने का फैसला लिया गया।

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हाल ही में मुहर्रम के दौरान बन्हे और फतहा के बीच हुए आपसी विवाद का मामला भी बैठक में उठा। विवाद के कारण बन्हे अखाड़े द्वारा चेहल्लुम का जुलूस नहीं निकालने के निर्णय पर शांति समिति के सदस्यों ने चिंता जताई। प्रशासन और प्रबुद्ध नागरिकों ने दोनों पक्षों के बीच का मनमुटाव दूर करने और आपसी भाईचारा बहाल करने की जिम्मेदारी सभी अखाड़ा कमेटियों के प्रमुखों को सौंपी है।एसडीपीओ और थाना प्रभारी ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए सभी अखाड़ा समितियों को निर्देश दिया है कि वे अपने सदस्यों और तैनात किए जाने वाले वॉलंटियर्स की सूची अनिवार्य रूप से थाने में उपलब्ध कराएं। सीओ गौरव कुमार राय ने कहा कि जुलूस मार्ग में यदि किसी भी प्रकार की बिजली, सड़क या अन्य समस्या हो, तो प्रशासन को तुरंत सूचित करें ताकि समय रहते बाधाओं को दूर किया जा सके।सिमरिया में 5 अगस्त को फतहा, सबानो, बन्हे, लिपदा और सिमरिया टांड के कुल पांच अखाड़े शामिल होंगे। व६ी डाडी में 6 अगस्त को डाडी, मुरबे, कटिया, केवटा और खपिया के अखाड़े हिस्सा लेंगे। इस मौके पर प्रमुख रोहन साव, जिला परिषद सदस्य देवनन्दन साहू,उप प्रमुख दामोदर गोप , दारोगा सतीश सोनी, अरविंद रविदास,मुखिया विनोद महतो, गोपाल प्रसाद, लखन साहू, सलीम अख्तर, मोहम्म उस्मान, सेवा साहू ,दशरथ ठाकुर , दिलेश्वर महतो,आदि शामिल हुए।

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