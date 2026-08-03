Chatra News: 5 अगस्त को पंचायत सहायक अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का करेंगे घेराव
Chatra News: हंटरगंज में पंचायत सहायक संघ की बैठक हुई। 5 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के सामने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी की गई। इसमें समान काम के लिए समान वेतन, पंचायत सचिव की नई बहाली में आरक्षण, और स्वास्थ्य बीमा जैसे 8 सूत्री मांगें शामिल हैं।
Chatra News: हंटरगंज, निज प्रतिनिधि। नावाडीह पंचायत सचिवालय में रविवार को पंचायत सहायक संघ की एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता पंचायत सहायक संघ के अध्यक्ष मदन यादव ने किया।
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