Chatra News: इको पार्क में ई-कार्ट सुविधा के लिए13 लाख खर्च होंगे
Chatra News: चतरा के एनटीपीसी नॉर्थ करनपुरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन और जिला प्रशासन के बीच एमओयू हुआ है। इसके तहत इको पार्क में दो बैटरी चालित ई-कार्ट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। ये विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और दिव्यांगजनों के लिए सुविधाजनक आवागमन सुनिश्चित करेंगे। इस पर कृपया गौर करें कि एनटीपीसी 13 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।
Chatra News: टंडवा, निज प्रतिनिधि। चतरा के लोगों की बेहतर सुविधाएं विकसित करने एवं सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एनटीपीसी नॉर्थ करनपुरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन (एनकेएसटीपीपी) और जिला प्रशासन के बीच एमओयू हुआ है। इसमें उद्घाटित इको पार्क चतरा में दो बैटरी चालित ई-कार्ट उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने हस्ताक्षर किया है। इससमझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर डीसी रवि आनंद तथा नीरज रॉय, अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन), एनटीपीसी नॉर्थ करनपुरा के बीच हुई। एनटीपीसी की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि इस समझौते के तहत एनटीपीसी नॉर्थ करनपुरा द्वारा दो ई-कार्ट की खरीद के लिए ₹13 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
इन ई-कार्टों के माध्यम से इको पार्क में आने वाले पर्यटकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिक, बच्चे एवं दिव्यांगजनों को पार्क के भीतर सुविधाजनक आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी।यह पहल एनटीपीसी नॉर्थ करनपुरा की सामुदायिक विकास गतिविधियों का हिस्सा है, जिसके माध्यम से क्षेत्र में जनसुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं स्थानीय समुदाय के जीवन स्तर में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
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