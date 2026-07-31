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Chatra News: नये पीओ सुधीर कुमार ने मगध का संभाला कार्यभार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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Chatra News: टंडवा, निज प्रतिनिधि। सीसीएल की मगध कोल परियोजना के नये पीओ सुधीर कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को कार्यभार संभाला है। उन्होंने प्रभारी पीओ सह मैनेजर से जिम्मेदारी ग्रहण की और प्रमुख अधिकारियों से परिचय लेते हुए जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।

Chatra News: नये पीओ सुधीर कुमार ने मगध का संभाला कार्यभार

Chatra News: टंडवा, निज प्रतिनिधि। सीसीएल की मगध कोल परियोजना के 16 वें नये पीओ सुधीर कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को कार्यभार संभाल लिया है। यह कार्यभार उन्होंने प्रभारी पीओ सह मैनेजर से ग्रहण किया। प्रभार संभालने के बाद पीओ ने विभाग के प्रमुख अधिकारियों से परिचय लिया और जनहित के कार्यों में प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।

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