Chatra News: हर माह के पहले मंगलवार को लगता है दिव्यांग जांच शिविर
Chatra News: चतरा के सदर अस्पताल में मंगलवार को दिव्यांग जांच और प्रमाणन शिविर आयोजित हुआ। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने 44 दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र जारी किए और 11 को हजारीबाग के लिए रेफर किया। यह शिविर हर महीने के पहले मंगलवार को आयोजित किया जाता है, जहाँ लोग अपनी आवश्यक दस्तावेजों के साथ लाभ उठा सकते हैं।
Chatra News: चतरा, प्रतिनिधि। सदर अस्पताल चतरा में मंगलवार को मासिक दिव्यांग जांच एवं प्रमाणन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे दिव्यांगजनों का विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। जांच टीम मे डॉ कमल नयन डॉ सैफुला और डॉ जेसरवाणी उपस्थिति थे 44 लोगों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया, जबकि 11 लोगों को विस्तृत चिकित्सीय जांच एवं अंतिम प्रमाणन के लिए हजारीबाग रेफर किया गया।अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि जिन मामलों में विशेष जांच या विशेषज्ञ की राय आवश्यक होती है, उन्हें उच्च संस्थान भेजा जाता है ताकि पात्र लाभुकों को सही प्रमाणन मिल सके।
शिविर में आने वाले लोगों का पंजीकरण, चिकित्सकीय परीक्षण तथा आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन भी किया गया।अस्पताल प्रशासन ने बताया कि *दिव्यांग जांच एवं प्रमाणन शिविर प्रत्येक माह के पहले मंगलवार* को सदर अस्पताल परिसर में आयोजित किया जाता है। जरूरतमंद नागरिक निर्धारित तिथि पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
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