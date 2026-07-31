Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chatra News: एनटीपीसी के सीएमडी से विधायक ने लंबित मुआवजा भुगतान की रखी मांग, सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
Follow us on Google News
share

Chatra News: सिमरिया विधायक उज्जवल दास ने दिल्ली में एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह से मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने राहम के लंबित मुआवजा, सड़क निर्माण और फ्लाई ऐ

Chatra News: एनटीपीसी के सीएमडी से विधायक ने लंबित मुआवजा भुगतान की रखी मांग, सौंपा ज्ञापन

Chatra News: टंडवा, निज प्रतिनिधि। सिमरिया विधायक उज्जवल दास ने दिल्ली में एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह से मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने राहम के लंबित मुआवजा, सड़क निर्माण और फ्लाई ऐश प्रदूषण का मामला जोरदार तरीके से उठाया। विधायक का कहना था कि प्लांट के बीचोबीच स्थित राहम के खाता नं26 प्लाट 735 में लगभग चार एकड़ रैयती जमीन और संरचना का मुआवजा एनटीपीसी करणपुरा प्लांट द्वारा 10 साल बाद भी भुगतान नहीं किया गया है। जबकि इस जमीन के आसपास ऐशपौंड की भरमार है। विधायक ने इसके अलावा पिपरवार से सिमरिया तक छटश् सड़क निर्माण करवानेतथा फ्लाई ऐश (फलाइ एैश) के कारण क्षेत्र में हो रहे पर्यावरणीय की निवारण करने की मांग की।

ये भी पढ़ें:विधायक रोशन लाल चौधरी ने एनटीपीसी के सीएमडी से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन

इस मामले मे एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह ने जनहित से जुड़े इन मुद्दों के यथाशीघ्र समाधान करने का सकारात्मक आश्वासन दिया है। इसके पूर्व विधायक ने सीएमडी चतरा के सुप्रसिद्ध मां भद्रकाली की प्रतिमा भेंट की।

ये भी पढ़ें:Chatra News: सिमरिया में कोयला लदे वाहनों से हर साल 250 की हो रही मौत: विधायक
ये भी पढ़ें:एनटीपीसी विस्थापितों के लिए केंद्रीय कोयला मंत्री से मिले विधायक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।