Chatra News: हंटरगंज के मजदूर की सिरसा में हुई मौत
Chatra News: हंटरगंज के भोजपुर गांव के मजदूर कामदेव यादव की सिरसा में मौत हो गई। परिवार की स्थिति बुरी है, क्योंकि वह घर का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। कामदेव के पीछे तीन पुत्रियां और एक पुत्र छोड़ गया है। शव को गुरुवार को गांव लाया जाएगा, परिजनों का इंतजार जारी है।
Chatra News: हंटरगंज, निज प्रतिनिधि। हंटरगंज प्रखंड के नवाडीह पंचायत के भोजपुर गांव के मजदूर 40 वर्षीय कामदेव यादव की मौत सिरसा में मंगलवार को हो गई। मजदूर की मौत की खबर सुनने के बाद घर वालों का रो-रो कर बुरा हाल बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि मजदूर कामदेव यादव सिरसा में हलवाई का काम करता था। मौत का स्पष्ट कारण परिजनों को पता नही चल पाया है। शव को गुरुवार को गांव लाया जाएगा। शव के आने का इंतजार परिजनों के द्वारा किया जा रहा है। वह अपने पीछे तीन पुत्री एवं एक पुत्र छोड़ गया है। मृतक मजदूर कामदेव यादव अपने घर का इकलौता कमाउ सदस्य था।
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