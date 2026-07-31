Chatra News: रामनगर हाई स्कूल में चोरी, सीसीटीवी सहित कंप्यूटर और उपकरण ले उड़े चोर

Chatra News: कान्हाचट्टी, प्रतिनिधि। कान्हाचट्टी प्रखंड के रामनगर हाई स्कूल में गुरुवार देर रात चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने विद्यालय के तीन कमरों का ताला तोड़कर सीसीटीवी सेट, तीन कंप्यूटर सेट, एक प्रोजेक्टर, एक प्रिंटर तथा दो साउंड सिस्टम चोरी कर लिए। वहीं विद्यालय में लगे सोलर सिस्टम की बैटरी भी खोलकर ले जाने का प्रयास किया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुजीत कुमार ने बताया कि शुक्रवार सुबह विद्यालय पहुंचने पर तीन कमरों के ताले टूटे मिले। जांच करने पर चोरी की घटना का पता चला। इसके बाद सुबह करीब 9 बजे राजपुर थाना को सूचना दी गई।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कई घंटों तक घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी। विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर भी इस घटना ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विद्यालय में न तो सुरक्षा गार्ड है और न ही चपरासी, जिसके कारण सरकारी संपत्तियां असुरक्षित बनी हुई हैं।विद्यालय में वर्तमान में केवल 6 शिक्षक, 6 कक्षाएं और 270 से ज्यादा छात्र-छात्राएं हैं। शिक्षकों की कमी पहले से ही विद्यालय की पढ़ाई को प्रभावित कर रही है। अब चोरी की इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को भी उजागर कर दिया है।स्थानीय लोगों ने प्रशासन से विद्यालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने, पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने तथा चोरी में शामिल अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है।