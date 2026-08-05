Chatra News: प्रतापपुर के कौरा में वज्रपात से एक मवेशी की मौत
Chatra News: प्रतापपुर के कौरा गांव में मंगलवार को तेज बारिश और वज्रपात के कारण एक बछड़े की मौत हो गई। पशुपालक बिरेंद्र रजक ने बताया कि उनका बछड़ा जंगल में चर रहा था, तभी बारिश और वज्रपात हुआ, जिसमें वह चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
Chatra News: प्रतापपुर, निज प्रतिनिधि। प्रखंड क्षेत्र के कौरा गांव में मंगलवार को अचानक तेज बारिश और वज्रपात होने से एक पशु की मौत हो गई है। पशुपालक बिरेंद्र रजक ने बताया कि मंगलवार को मेरा बछड़ा जंगल की ओर चर रहा था, अचानक तेज बारिश के साथ वज्रपात हुआ जिसकी चपेट में बछड़ा आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
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