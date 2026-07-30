Chatra News: वज्रपात से भैंस की मौत
Chatra News: प्रतापपुर के लीदीक गांव में महावीर यादव की गर्भवती भैंस बुधवार को वज्रपात की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना से यादव परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित पशुपालक ने प्रशासन और सरकार से मुआवजा की मांग की है।
Chatra News: प्रतापपुर, निज प्रतिनिधि। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के योगियारा पंचायत अंतर्गत लीदीक गांव निवासी महावीर यादव, की एक भैंस की मौत बुधवार की देर शाम वज्रपात की चपेट में आने से हो गई। घटना के बाद पशुपालक परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बताया गया कि भैंस गर्भवती थी और परिवार की आर्थिक जरूरतों में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। अचानक हुई इस प्राकृतिक आपदा से महावीर यादव को काफी आर्थिक क्षति हुई है। पीड़ित पशुपालक ने प्रशासन और सरकार से मुआवजा देने की मांग की है।
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