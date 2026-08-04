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Chatra News: दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर झामुमो ने दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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Chatra News: झामुमो कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को झारखंड आंदोलन के पुरोधा एवं दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया।

Chatra News: दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर झामुमो ने दी श्रद्धांजलि

Chatra News: चतरा, संवाददाता। झामुमो कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को झारखंड आंदोलन के पुरोधा एवं दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया। जिला कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से हजारों की संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। कार्यक्रम का नेतृत्व झामुमो जिला अध्यक्ष निलेश ज्ञासेन, जिला सचिव चंद्रदेव साहू और जिला कोषाध्यक्ष नितेश राणा ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम की शुरुआत रक्तदान शिविर से हुई, जिसमें पार्टी के कई पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इसके बाद पार्टी कार्यालय में स्वर्गीय शिबू सोरेन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया।

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इस अवसर पर झामुमो कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय से समाहरणालय तक विशाल श्रद्धांजलि रैली निकाली। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं ने "दिशोम गुरु अमर रहें" और झारखंड आंदोलन से जुड़े नारों के साथ उनके संघर्षों को याद किया। रैली के बाद विकास भवन के समीप आयोजित सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि शिबू सोरेन ने झारखंड राज्य के गठन, आदिवासी-मूलवासी समाज, किसानों, मजदूरों और वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनके संघर्ष, त्याग और विचार आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से दिशोम गुरु के आदर्शों को आत्मसात करते हुए संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला प्रवक्ता, युवा मोर्चा, छात्र मोर्चा, महिला मोर्चा के पदाधिकारी सहित विभिन्न प्रखंडों के अध्यक्ष, सचिव एवं बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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