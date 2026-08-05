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Chatra News: उपायुक्त ने जिला पशुपालन कार्यालय का किया औचक निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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Chatra News: उपायुक्त रवि आनंद ने बुधवार को जिला पशुपालन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय की व्यवस्था, योजनाओं और अभिलेखों की समीक्षा की। सभी कर्मियों की उपस्थिति की जांच की गई और अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने योजनाओं के निष्पादन में किसी भी प्रकार की देरी को अस्वीकार्य बताया।

Chatra News: उपायुक्त ने जिला पशुपालन कार्यालय का किया औचक निरीक्षण

Chatra News: चतरा संवाददाता। उपायुक्त रवि आनंद बुधवार को जिला पशुपालन कार्यालय का औचक निरीक्षण कर कार्यालयी व्यवस्था, संचालित योजनाओं एवं अभिलेखों की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय परिसर की साफ-सफाई, कर्मियों की समय पर उपस्थिति एवं कार्यालयीन कार्यप्रणाली का जायजा लिया।

निरीक्षण की गतिविधियाँ

साथ ही उपस्थिति पंजी का अवलोकन कर कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति की जांच की। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने एक-एक कर सभी उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अपने समक्ष बुलाकर उनके कार्यदायित्वों की जानकारी ली तथा विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अभिलेखों का अवलोकन करते हुए अपूर्ण योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया।

योजनाओं का कार्यान्वयन

समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को योजनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ निर्धारित समय पर पहुँचना चाहिए।

भविष्य की योजनाएँ

उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की लंबित एवं स्वीकृत योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राप्त योजनाओं का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने योजनाओं के नियमित अनुश्रवण, अभिलेखों के अद्यतन संधारण तथा कार्यालयीन कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं अनुशासन बनाए रखने पर विशेष बल दिया। निरीक्षण के दौरान जिला योजना पदाधिकारी शिशिर पंडित,जिला पशुपालन कार्यालय के संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

उपायुक्त ने निरीक्षण के दौरान क्या बातें कहीं?
उपायुक्त ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार्य नहीं होगी।
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