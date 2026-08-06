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Chatra News: ध्वजारोहण की तैयारी को लेकर आठ को होगी बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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Chatra News: गिद्धौर में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर 8 अगस्त को बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें सभी जनप्रतिनिधियों और विभागाध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। बैठक के दौरान ध्वजारोहण का समय तय किया जाएगा और समारोह के सफल आयोजन के लिए दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।

Chatra News: ध्वजारोहण की तैयारी को लेकर आठ को होगी बैठक

Chatra News: गिद्धौर, प्रतिनिधि। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रखंड क्षेत्र में आयोजित होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आठ अगस्त को प्रखंड सभागार में बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न विभागों के कार्यालय प्रधानों को आमंत्रित किया गया है। बैठक के दौरान प्रखंड मुख्यालय सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण के समय का निर्धारण किया जाएगा, ताकि सभी कार्यक्रम निर्धारित समयानुसार संपन्न हो सकें। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल आयोजन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जाएंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी राहुल देव ने बताया कि बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

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