Chatra News: चतरा में एसआर अल्ट्रासाउंड सेंटर का शुभारंभ

Chatra News: चतरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। चतरा शहर के बाइपास रोड स्थित बस स्टैंड के समीप बुधवार को रफ अल्ट्रासाउंड सेंटर का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि-विधान के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन झामुमो जिलाध्यक्ष नीलेश ज्ञासेंन ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के दौरान उपस्थित लोगों ने नए केंद्र के संचालन पर खुशी जताई और इसे क्षेत्र के लोगों के लिए उपयोगी पहल बताया। संचालक रामा पांडेय एवं उपेंद्र राम ने बताया कि इस अल्ट्रासाउंड केंद्र का उद्देश्य लोगों को बेहतर एवं सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद मरीजों के लिए नि:शुल्क अल्ट्रासाउंड जांच की व्यवस्था की गई है, ताकि पैसे के अभाव में कोई भी मरीज जांच से वंचित न रहे।