Chatra News: नि:शुल्क कांवरियां सेवा शिविर का झामुमो जिलाध्यक्ष ने किया उद्घाटन
Chatra News: इटखोरी में मां भद्रकाली सेवा संस्थान ने कावड़ियों की सेवा के लिए नि:शुल्क सेवा शिविर का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन में जिले के कई मान्यवर लोग शामिल हुए, जिन्होंने संस्थान के कार्यों की सराहना की। मुख्य अतिथि निलेश ज्ञासेन ने कहा कि ऐसे कार्यों की प्रशंसा कम है।
Chatra News: इटखोरी, प्रतिनिधि। इटखोरी मां भद्रकाली मंदिर परिसर में माँ भद्रकाली सेवा संस्थान के द्वारा कावड़ियों की सेवा हेतु नि:शुल्क कावरियां सेवा शिविर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के मुख्य अतिथि के रूप में जेएमएम जिलाध्यक्ष निलेश ज्ञासेन विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रखंड जिप सदस्य श्री मति सरिता देवी, उप प्रमुख संजय गुप्ता , भाजपा जिला महामंत्री डॉ मृत्युंजय सिंह, मुखिया सह मुखिया संघ के अध्यक्ष रंजय भारती , झामुमो प्रखंड अध्यक्ष बबलू केसरी, न्यास समिति के रतन शर्मा ,योगेंद्र सिंह, श्याम प्रसाद सिंह, अमित सिंह, बद्री यादव, विजय चौरसिया,पंचायत समिति सदस्य रूबी देवी, प्रीति कुमारी ठाकुर, उर्मिला देवी, मुखिया किरण देवी , रीता देवी, आरती देवी समेत अन्य का नाम शामिल है।
इस मौके पर सभी अतिथियों को चुनरी व गीता पुस्तक देखकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप मे झामुमो जिलाध्यक्ष निलेश ज्ञासेन ने कहा कि माँ भद्रकाली सेवा संस्थान के कार्यों की जितनी सराहना करूँ वह कम होगी। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य सलाहकार संतोष केसरी ,अध्यक्ष सुरज सिंह ,उपाध्यक्ष आदित्य पासवान ,कोषाध्यक्ष धीरज चंद्रवंशी ,उपकोषाध्यक्ष रोहित पासवान ,सचिव निर्भय पांडे सह मंच कलाकार, संरक्षक कुंदन पासवान समेत अन्य का नाम शामिल है।
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