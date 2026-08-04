Chatra News: मेडिकल जांच के नाम पर वसूली मामले में दो के खिलाफ एफआईआर के निर्देश

Chatra News: चतरा, संवाददाता। जिले में नव चयनित होमगार्ड जवानों से मेडिकल जांच के नाम पर अवैध वसूली मामले में डीसी के निर्देश पर चतरा के प्रभारी बीडीओ मनोज कुमार गोप ने मामले की जांच की। प्रभारी बीडीओ मनोज कुमार गोप ने बताया कि शिकायतों की जांच एवं पूछताछ के दौरान मेडिकल जांच टीम में शामिल एक चिकित्सक तथा एक होमगार्ड जवान की संलिप्तता प्रथम दृष्टया सामने आई है। जांच में दोनों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने के बाद उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए सदर थाना में आवेदन दिया गया है। मालुम हो कि जिले में नव चयनित होमगार्ड जवानों की मेडिकल जांच के दौरान अभ्यर्थियों से 2 हज़ार से लेकर 6 हज़ार रुपये तक की अवैध वसूली की शिकायतें सामने आई थीं।