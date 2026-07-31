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Chatra News: सशक्त पंचायत, समृद्ध गांव को लेकर दिया गया प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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Chatra News: हंटरगंज प्रखंड कार्यालय में ग्राम पंचायत विकास योजना 2026-27 के सफल क्रियान्वयन हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत विकास के विभिन्न पहलुओं, पंचायत की स्थिति का विश्लेषण, और विकास योजना में ग्रामवासियों की भागीदारी पर चर्चा की गई। प्रशिक्षित टीम के माध्यम से गाँवों के विकास हेतु मजबूत कदम उठाने की बात की गई।

Chatra News: सशक्त पंचायत, समृद्ध गांव को लेकर दिया गया प्रशिक्षण

Chatra News: हंटरगंज, निज प्रतिनिधि। हंटरगंज प्रखंड कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को ग्राम पंचायत विकास योजना 2026-27 का सफल क्रियान्वयन हेतु प्रखंड सहजकर्ता दल का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान ग्राम पपंचायत विकास योजना की संपूर्ण प्रक्रिया, ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका,पंचायत की स्थिति का विश्लेषण विभागीय आँकड़े, मोबाइल सर्वे एवं, सहभागी योजना निर्माण, प्राथमिकताओं का निर्धारण तथा ग्राम पंचायत की समग्र एवं समावेशी विकास योजना तैयार करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।प्रशिक्षण का उद्देश्य सहजकर्ता दल को इतना सक्षम बनाना है कि वें ग्रामवासियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक परिवार की आवश्यकताओं को विकास योजना में शामिल कर सकें।

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एक सशक्त और प्रशिक्षित सहजकर्ता दल ही प्रभावी ग्राम पंचायत विकास योजना का मूल्य आधार है।सभी प्रतिभागियों के उत्साह, सहभागिता और सीखने की प्रतिबद्धता सराहनीय रही। आशा है कि सब मिलकर जनभागीदारी के माध्यम से अपने गाँवों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाएँगे।"जन-जन की भागीदारी, ग्राम विकास की जिम्मेदारी।"सशक्त पंचायत झ्र समृद्ध गांव का सपना तब हि साकार हो पाएंगा। इसके अलावा अन्य कई बिंदुओं पर भी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर में बीपीओ निरंजन सिंह सहित प्रखंड के दर्जनों पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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