Chatra News: हिन्दुस्तान ओलंपियाड प्रमाण पत्र और पुरस्कार पाकर डीपीएस के छात्र हुए गौरवान्वित
Chatra News: विशेष ध्यानार्थ- हिन्दुस्तान ओलंपियाड प्रमाण पत्र और पुरस्कार पाकर डीपीएस के छात्र हुए गौरवान्वित विशेष ध्यानार्थ- हिन्दुस्तान ओलंपियाड प्रमाण पत्र और
Chatra News: टंडवा, निज प्रतिनिधि। हिन्दुस्तान ओलंपियाड परीक्षा में दयानंद पब्लिक स्कूल गाडीलौग टंडवा के सफल और मेधावी छात्र छात्राओं के बीच शुक्रवार को प्रमाण पत्र और पुरस्कार का वितरण किया गया। स्कूल परिसर में आयोजित समारोह में स्कूल के टॉपर छात्र पुरस्कृत किये गये। हिन्दुस्तान ओलंपियाड की परीक्षा में डीपीएस स्कूल की 250 छात्र छात्राओं ने 2025 में आयोजित परीक्षा प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। उनमें नौ छात्र जिला स्तर पर टाप कर अपनी जगह बनाने में सफल रहे। इसमे मिस्टी कुमारी, लकी कुमार कुशवाहा तथा पीयूष कुमार यादव को 3100-3100 सौ रूपए, छात्र शिवराज यादव, पिहू कुमारी व रितेश कुमार को 2100-2100 तथा सचिन यादव, माही कुमारी व अंकित कुमार को 1100-1100 रूपये की पुरस्कार राशि स्कूल की प्राचार्य रजनी कुमारी, पवन चौरसिया तथा पत्रकार बिनय कुमार सिन्हा ने दिये।
इसके अलावा सभी प्रतिभागियों के बीच प्रमाण पत्र वितरित किये गये। पुरस्कार पाकर छात्र मिस्टी और लक्की ने कहा कि हिन्दुस्तान का यह कदम हम जैसे बच्चों के लिए उड़ान का मंच है। ऐसी प्रतियोगिता होने से भविष्य की कंपिटीशन के लिए तैयार होने का अवसर है। वहीं स्कूल के सचिव पवन चौरसिया और प्राचार्य रजनी कुमारी ने कहा कि दैनिक हिन्दुस्तान को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह पहल बच्चों को गौरवान्वित करता है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।