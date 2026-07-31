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Chatra News: सिमरिया में कोयला लदे वाहनों से हर साल 250 की हो रही मौत: विधायक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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Chatra News: कोल वाहनों के ट्रांसपोर्टिंग से हर साल ढाई सौ राहगीरों की मौत हो रही है। सिमरिया विधायक उज्जवल कुमार दास ने कोयला राज्य मंत्री से दिल्ली में ज्ञापन सौंपा। पत्र में विधायक ने कहा कि इससे सड़क दुर्घटनाएँ और जर्जर सड़कें बढ़ रही हैं। विधायक ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए वैकल्पिक मार्ग की मांग की।

Chatra News: सिमरिया में कोयला लदे वाहनों से हर साल 250 की हो रही मौत: विधायक

Chatra News: टंडवा, निज प्रतिनिधि। कोल वाहनों के ट्रांसपोर्टिग से हर साल ढाई सौ राहगीरों की असमय मौतें हो रही है। उक्त भयावह समस्या से सिमरिया विधायक उज्जवल कुमार दास ने कोयला राज्य मंत्री से दिल्ली में मिलकर ज्ञापन सौंपा है। विधायक ने सौंपे पत्र में कहा है कि हजारीबाग के चट्टी बरियातू, केरेडारी और चंद्रगुप्त कोल माइंस से निकलने वाले भारी कोयला वाहनों ने सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की जिंदगी मुश्किल कर दी है। सड़क दुर्घटनाओं और जर्जर सड़कों के कारण हर साल सैकड़ों लोग काल के गाल में समा रहे हैं।

विधायक की चिंता

विधायक ने कहा कि चट्टी बरियातू से निकलने वाले भारी वाहन टंडवा प्रखंड होते हुए सिमरिया, चतरा और गिद्धौर मार्ग से प्रतिदिन गुजरते हैं। वाहनों की अत्यधिक और अनियंत्रित आवाजाही के कारण प्रतिवर्ष लगभग 200-250 निर्दोष लोगों की मौत हो जाती है और कई घायल होते हैं। लगातार भारी वाहनों के दबाव से सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं। छात्रों, महिलाओं, किसानों, मजदूरों और पैदल चलने वालों के लिए सड़क पर निकलना जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है। विधायक ने राज्य मंत्री को सुझाव दिया है कि चट्टी बरियातू का कोयला हजारीबाग - चट्टी बरियातू - बड़कागांव मार्ग से भी ले जाया जा सकता है। ऐसा करने से चतरा जिले की मुख्य सड़क पर कोल वाहनों का दबाव कम होगा और दुर्घटनाओं में भारी कमी आएगी।

क्या मांग की?

पत्र में विधायक ने आग्रह किया है कि जनहित और मानव जीवन की सुरक्षा को देखते हुए या तो सिमरिया-चतरा मार्ग पर भारी कोयला वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई जाए, या फिर कोयला परिवहन के लिए कोई सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया जाए।

सामान्य प्रश्न

सिमरिया विधायक ने किस समस्या के लिए ज्ञापन सौंपा?
सिमरिया विधायक उज्जवल कुमार दास ने कोल वाहनों के ट्रांसपोर्टिंग से हो रही राहगीरों की मौतों के लिए ज्ञापन सौंपा।
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