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Chatra News: कान्हाचट्टी के व्यवसायी परिवार में शोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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Chatra News: कान्हाचट्टी के प्रतिष्ठित व्यवसायी महेंद्र केसरी की पत्नी रानी देवी का 45 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। रानी देवी अपने सरल स्वभाव के लिए जानी जाती थीं। उनका अंतिम संस्कार आज पूरा विधि-विधान से किया गया।

Chatra News: कान्हाचट्टी के व्यवसायी परिवार में शोक

Chatra News: कान्हाचट्टी, प्रतिनिधि। कान्हाचट्टी के प्रतिष्ठित व्यवसायी महेंद्र केसरी के द्वितीय पुत्र राजेश केसरी की धर्मपत्नी रानी देवी (45 वर्ष) का हृदय गति रुकने से रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही कान्हाचट्टी क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।रानी देवी अपने मिलनसार, सरल स्वभाव के लिए जानी जाती थीं। वे पारिवारिक कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेती थीं, महेंद्र प्रसाद केसरी क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यवसाय थे जिसके कारण क्षेत्र के लोगों के बीच उनकी विशेष पहचान और सम्मान था।

उनके असामयिक निधन से न केवल केसरी परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। दिवंगत रानी देवी का अंतिम संस्कार बड़की नदी के घाट पर आज पूरे विधि-विधान के साथ किया गया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण एवं गणमान्य लोग शामिल हुए।

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