Chatra News: सेवा विस्तार की अवधि खत्म होने के बाद भी एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड जांच जारी

Chatra News: चतरा, संवाददाता। सदर अस्पताल में पीपीपी मोड पर रेडियोलॉजिकल (एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड) सेवाएं संचालित करने वाली निजी एजेंसी हेल्थ मैप डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। आरोप है कि सेवा विस्तार की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बावजूद एजेंसी अस्पताल परिसर में रहकर एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड जांच का संचालन कर रही है, जिससे मरीजों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार, झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएमआईडीसी) के मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा पत्रांक-565, दिनांक 27 अप्रैल 2026 के माध्यम से हेल्थ मैप डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड को केवल 16 जुलाई 2026 तक सेवा विस्तार प्रदान किया गया था। आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि निर्धारित अवधि के बाद दी गई सेवाओं का भुगतान मान्य नहीं होगा। इसके बावजूद एजेंसी द्वारा अस्पताल परिसर में एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड सेवाएं लगातार संचालित किए जाने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब सेवा विस्तार की अ४धि समाप्त हो चुकी है, तो अऋखिर किस आदेश के आधार पर एजेंसी अब भी काम कर रही है。