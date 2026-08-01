Chatra News: वायरल बुखार और सर्दी-खांसी के मरीजों से अस्पतालों पर बढ़ा दबाव

Chatra News: चतरा, प्रतिनिधि। जिले में लगातार बदल रहे मौसम का असर अब लोगों की सेहत पर दिखाई देने लगा है। सदर अस्पताल सहित जिले के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में वायरल बुखार, सर्दी-खांसी और फ्लू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार वर्तमान में ओपीडी में आने वाले करीब 50 प्रतिशत से अधिक मरीज वायरल बुखार और सर्दी-खांसी से पीड़ित हैं। इसके कारण अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। सुबह से ही सदर अस्पताल के ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। डॉक्टरों को लगातार बढ़ती संख्या में मरीजों का उपचार करना पड़ रहा है। सदर अस्प्ताल में आये मरीजों ने बताया कि भीड़ अधिक होने के कारण पंजीकरण और डॉक्टर से परामर्श लेने में काफी समय लग रहा है। अस्पताल कर्मियों पर भी कार्यभार बढ़ गया है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दवाओं और चिकित्सकीय सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से बदलते मौसम में सतर्क रहने और संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत अस्पताल पहुंचकर जांच कराने की सलाह दी है। अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में सभी दवायें उपलब्ध है。