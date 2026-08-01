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Chatra News: वायरल बुखार और सर्दी-खांसी के मरीजों से अस्पतालों पर बढ़ा दबाव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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Chatra News: चतरा जिले में मौसम में हो रहे अचानक बदलावों के कारण वायरल बुखार, सर्दी-खांसी और फ्लू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सदर अस्पताल में 50 प्रतिशत से अधिक मरीज इसी शिकायत के साथ पहुँच रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों को सावधानी बरतने और चिकित्सकीय परामर्श लेने की सलाह दी है।

Chatra News: वायरल बुखार और सर्दी-खांसी के मरीजों से अस्पतालों पर बढ़ा दबाव

Chatra News: चतरा, प्रतिनिधि। जिले में लगातार बदल रहे मौसम का असर अब लोगों की सेहत पर दिखाई देने लगा है। सदर अस्पताल सहित जिले के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में वायरल बुखार, सर्दी-खांसी और फ्लू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार वर्तमान में ओपीडी में आने वाले करीब 50 प्रतिशत से अधिक मरीज वायरल बुखार और सर्दी-खांसी से पीड़ित हैं। इसके कारण अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। सुबह से ही सदर अस्पताल के ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। डॉक्टरों को लगातार बढ़ती संख्या में मरीजों का उपचार करना पड़ रहा है। सदर अस्प्ताल में आये मरीजों ने बताया कि भीड़ अधिक होने के कारण पंजीकरण और डॉक्टर से परामर्श लेने में काफी समय लग रहा है। अस्पताल कर्मियों पर भी कार्यभार बढ़ गया है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दवाओं और चिकित्सकीय सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से बदलते मौसम में सतर्क रहने और संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत अस्पताल पहुंचकर जांच कराने की सलाह दी है। अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में सभी दवायें उपलब्ध है。

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चिकित्सक ने कहा

सदर अस्पताल के चिकित्सक एस के चौधरी का कहना है कि मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण वायरल संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। उन्होंने ने लोगों से पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी पीने, ताजा एवं पौष्टिक भोजन करने, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का उपयोग करने तथा सर्दी-खांसी या तेज बुखार होने पर स्वयं दवा लेने के बजाय चिकित्सकीय परामर्श लेने की अपील की है।

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सामान्य प्रश्न

धनात्मक दोष क्या हैं जो हाल के मौसम परिवर्तन से हो रहे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन रहे हैं?
हाल के मौसम परिवर्तन से वायरल बुखार, सर्दी-खांसी और फ्लू जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।
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