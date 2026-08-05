Chatra News: टंडवा के डाकघर में श्रद्धालुओं को मिलेगा गंगाजल
Chatra News: टंडवा के कसियाडीह स्थित डाकघर में श्रद्धालुओं के लिए श्रावण माह में हर सोमवार को गंगा जल उपलब्ध होगा। पोस्टमास्टर संजय कुमार के अनुसार, हरिद्वार का 250 एमएल गंगाजल 300 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह जल सूर्य मंदिर में डाकघर के स्टाल पर उपलब्ध रहेगा।
Chatra News: टंडवा, निज प्रतिनिधि। टंडवा के कसियाडीह स्थित डाकघर में गंगा जल श्रद्धालुओं को श्रावण माह में मिलेगा। इसके लिए हर सोमवार को सूर्य मंदिर में डाकघर स्टाल लगायेगा। इसकी जानकारी पोस्टमास्टर संजय कुमार ने देते हुए बताया कि हरिद्वार का गंगाजल मिलेगा इसके लिए 250 एमएल का जल 300 रु में डाकघर उपलब्ध करेगा।
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