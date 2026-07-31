Chatra News: बस-कार की टक्कर में दो छात्राएं समेत चार लोग घायल

Chatra News: बस-कार की टक्कर में दो छात्राएं सहित चार लोग घायल चतरा, संवाददाता।शुक्रवार को सदर थाना क्षेत्र के शेरेगड़ा के समीप कार और यात्री बस की टक्कर मे परीक्षा देने चतरा आ रही 2 छात्राएं सहित 4 लोग घायल हो गये है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी दौरान सेरेगड़ा घाटी के समीप एक कार और जय मां सिंह वाहिनी रथ बस की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार मे सवार सभी चार लोग घायल हो गये। कार चालक को हल्की चोटे आई है। वहीं गंभीर रूप से घायल अमित सिंह, श्रुति कुमारी और नैनशी कुमारी को बेहतर इलाज के लिए गया जी मगध मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. पुलिस दोनों क्षतिग्रस्त कार ओर यात्री बस को सदर थाना ले आया है. समाचार लिखे जाने तक किसी तरह का कोई आवेदन थाना मे नहीं दिया गया था।