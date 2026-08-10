Chatra News: सुदूरवर्ती गाँव उलवार में फुटबॉल मैच का आयोजन, खिलाड़ियों का बढ़ा उत्साह

Chatra News: सुदूरवर्ती गाँव उलवार में फुटबॉल मैच का आयोजन, खिलाड़ियों का बढ़ा उत्साह
Chatra News: ध्यानार्थ- सुदूरवर्ती गाँव उलवार में फुटबॉल मैच का आयोजन, खिलाड़ियों का बढ़ा उत्साहध्यानार्थ- सुदूरवर्ती गाँव उलवार में फुटबॉल मैच का आयोजन, खिलाड़िय
Chatra News: कुंदा प्रतिनिधि नवादा पंचायत के अति सुदूरवर्ती गांव उलवार में ग्रामीण युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने और उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। यह मैच उलवार और बनियाडीह टीम के बीच खेला गया। मैच का उद्घाटन मुखिया भरत यादव ने फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने मैदान में पहुंचकर दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया। वही मुखिया ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि इससे युवाओं में अनुशासन, टीम भावना, आपसी भाईचारा और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। उन्होंने कहा कि आज के समय में युवाओं को नशे और अन्य सामाजिक कुरीतियों से दूर रखने में खेल की महत्वपूर्ण भूमिका है।उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजनों को जरूरी बताया और युवाओं से खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपील की।वही दोनों टीमों को प्रोत्साहन स्वरूप फुटबॉल प्रदान कर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मौक़े पर कैलु गंझु, संतोष गंझु, विकाश गंझु, गणेश गंझु, कृष्णा गंझु, समेत अन्य ग्रामीण उपस्थित थे。
फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ
फोटो 09 अगस्त चतरा 17- टूर्नांमेंट का शुभारंभ करते मुखिया व खिलाड़ी
पंचायत स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू
कदगांवा कला पंचायत का टूर्नामेंट
मयूरहंड प्रतिनिधिप्रखंड के कदगांवा कला पंचायत भवन परिसर में नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का शुरुआत रविवार को किया गया। मैच में कुल बारह टीमों ने भाग लिया है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैच का आयोजन किया है। पंचायत के मुखिया अशोक भुइया ने बताया कि मैच का उद्देश्य पंचायत स्तरीय अच्छा खिलाड़ी का चयन करना है। हर साल खिलाड़ियों का मैच के माध्यम से चयन किया जाता है। इसके बाद एक कुशल टिम का गठन किया जाएगा। इससे युवा पीढ़ी का मनोबल बढ़ेगा।
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