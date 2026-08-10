Chatra News: सुदूरवर्ती गाँव उलवार में फुटबॉल मैच का आयोजन, खिलाड़ियों का बढ़ा उत्साह

Chatra News: कुंदा प्रतिनिधि नवादा पंचायत के अति सुदूरवर्ती गांव उलवार में ग्रामीण युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने और उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। यह मैच उलवार और बनियाडीह टीम के बीच खेला गया। मैच का उद्घाटन मुखिया भरत यादव ने फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने मैदान में पहुंचकर दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया। वही मुखिया ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि इससे युवाओं में अनुशासन, टीम भावना, आपसी भाईचारा और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। उन्होंने कहा कि आज के समय में युवाओं को नशे और अन्य सामाजिक कुरीतियों से दूर रखने में खेल की महत्वपूर्ण भूमिका है।उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजनों को जरूरी बताया और युवाओं से खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपील की।वही दोनों टीमों को प्रोत्साहन स्वरूप फुटबॉल प्रदान कर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मौक़े पर कैलु गंझु, संतोष गंझु, विकाश गंझु, गणेश गंझु, कृष्णा गंझु, समेत अन्य ग्रामीण उपस्थित थे。