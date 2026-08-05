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Chatra News: ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर समय सारणी निर्धारित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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Chatra News: पत्थलगड्डा प्रखंड में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की समय-सारिणी निर्धारित की गई है। ध्वजारोहण कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे गांधी चौक महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से शुरू होगा। सभी विद्यालयों और पंचायत सचिवालयों को अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया है।

Chatra News: ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर समय सारणी निर्धारित

Chatra News: पत्थलगड्डा, प्रतिनिधि। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को पत्थलगड्डा प्रखंड में होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम की समय-सारिणी निर्धारित कर दी गई है। मंगलवार को प्रखंड सभागार में प्रमुख मनीषा कुमारी की अध्यक्षता में बैठक की गई जबकि संचालन बीडीओ सह सीओ उदल राम ने किया। प्रखंड क्षेत्र में कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाने को लेकर समय सारणी निर्धारित की गई है। सुबह 7:30 बजे गांधी चौक पत्थलगड्डा स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके बाद 7:40 बजे सुभाष चौक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय में 8:00 बजे, पंचायत सचिवालय सिंघानी में 8:25 बजे, बीआरसी भवन में 8:40 बजे तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 8:50 बजे झंडोत्तोलन होगा।

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प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 9:20 बजे, भारतीय स्टेट बैंक में 9:35 बजे, 2 जनता उच्च विद्यालय में 9:45 बजे और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 9:55 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। पंचायत सचिवालय बरवाडीह में 10:05 बजे तथा थाना परिसर में 10:20 बजे झंडोत्तोलन का कार्यक्रम निर्धारित है। बैठक में सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं पंचायत सचिवालयों को प्रखण्ड कार्यालय में ध्वजारोहण के उपरांत अपने स्तर से कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिप सदस्य रामसेवक दांगी, सांसद प्रतिनिधि आशीष दांगी, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी शशिकांत मेहता,बीपीओ विनोद कुमार गुप्ता,मुखिया महेश दांगी, सिंघानी मुखिया राधिका देवी, मेराल मुखिया नीतू देवी, वार्डेन रंजू कुमारी के अलावा विद्यालय के सचिव व शिक्षक उपस्थित रहे।

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