Chatra News: ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर समय सारणी निर्धारित

Chatra News: पत्थलगड्डा, प्रतिनिधि। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को पत्थलगड्डा प्रखंड में होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम की समय-सारिणी निर्धारित कर दी गई है। मंगलवार को प्रखंड सभागार में प्रमुख मनीषा कुमारी की अध्यक्षता में बैठक की गई जबकि संचालन बीडीओ सह सीओ उदल राम ने किया। प्रखंड क्षेत्र में कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाने को लेकर समय सारणी निर्धारित की गई है। सुबह 7:30 बजे गांधी चौक पत्थलगड्डा स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके बाद 7:40 बजे सुभाष चौक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय में 8:00 बजे, पंचायत सचिवालय सिंघानी में 8:25 बजे, बीआरसी भवन में 8:40 बजे तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 8:50 बजे झंडोत्तोलन होगा।