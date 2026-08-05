Chatra News: पत्थलगड्डा में अब तक लगभग 62 प्रतिशत हुई धान की रोपाई
Chatra News: पत्थलगड्डा में धान की रोपाई का कार्य जारी है, लेकिन कई खेत पानी की कमी के चलते खाली हैं। पिछले दिनों बारिश नहीं होने से किसान चिंतित हैं। कुछ किसान तालाबों एवं कुएं से सिंचाई कर रहे हैं। सरकार किसानों को अधिक मोटा अनाज उपजाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
Chatra News: पत्थलगड्डा, प्रतिनिधि। प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में धान की रोपाई का कार्य अभी चल रहा है, वहीं अब भी कई खेत पानी के अभाव में खाली रह गए हैं। ज्ञात हो कि पिछले कई दिनों से प्रयाप्त बारिश नहीं होने के कारण किसानों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि खेतों में धान रोपाई का कार्य चल रहा है लेकिन कम बारिश के कारण धान रोपाई के लिए खेतों को तैयार नहीं किया जा सका है। वहीं इस दौरान पानी के अभाव में खेतों में ही बिचड़े पड़े हुए हैं और लोग बारिश को लेकर काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में खेत खाली रहने से किसान अब चिंतित नजर आ रहे हैं। जबकि कई किसान तालाबों एवं कुआं से सिंचाई करके धान की रोपाई कर रहे हैं। पिछले साल अच्छी बारिश के कारण धान की अच्छी पैदावार हुई थी, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या इस बार मौसम किसानों को साथ देती है या नहीं। चूंकि इस बार कम बारिश को लेकर सरकार भी अलर्ट है और किसानों को अधिक से अधिक मोटा अनाज उपजाने को लेकर किसानों को प्रोत्साहित भी कर रही है। इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा भी पिछले महीने प्रचार प्रसार किया गया था। कृषि विभाग के द्वारा गांवों में जाकर किसानों को जागरूक किया गया है。
क्या कहते हैं अधिकारी
पत्थलगड्डा के प्रभारी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी मो0 असलम ने कहा कि प्रखण्ड क्षेत्र में धान की रोपाई अभी चल ही रही है। मौसम साथ दिया तो खेतों में धान की रोपाई पूरी हो पाएगी। पिछला साल भी प्रखण्ड क्षेत्र में धान की अच्छी पैदावार हुई थी। अभी तक आधा से अधिक धान की रोपाई होने चला है।
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