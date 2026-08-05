Chatra News: पत्थलगड्डा में अब तक लगभग 62 प्रतिशत हुई धान की रोपाई

Chatra News: पत्थलगड्डा, प्रतिनिधि। प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में धान की रोपाई का कार्य अभी चल रहा है, वहीं अब भी कई खेत पानी के अभाव में खाली रह गए हैं। ज्ञात हो कि पिछले कई दिनों से प्रयाप्त बारिश नहीं होने के कारण किसानों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि खेतों में धान रोपाई का कार्य चल रहा है लेकिन कम बारिश के कारण धान रोपाई के लिए खेतों को तैयार नहीं किया जा सका है। वहीं इस दौरान पानी के अभाव में खेतों में ही बिचड़े पड़े हुए हैं और लोग बारिश को लेकर काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में खेत खाली रहने से किसान अब चिंतित नजर आ रहे हैं। जबकि कई किसान तालाबों एवं कुआं से सिंचाई करके धान की रोपाई कर रहे हैं। पिछले साल अच्छी बारिश के कारण धान की अच्छी पैदावार हुई थी, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या इस बार मौसम किसानों को साथ देती है या नहीं। चूंकि इस बार कम बारिश को लेकर सरकार भी अलर्ट है और किसानों को अधिक से अधिक मोटा अनाज उपजाने को लेकर किसानों को प्रोत्साहित भी कर रही है। इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा भी पिछले महीने प्रचार प्रसार किया गया था। कृषि विभाग के द्वारा गांवों में जाकर किसानों को जागरूक किया गया है。