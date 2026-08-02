Chatra News: तीन शिक्षकों को डीएसई कार्यालय में दी गयी भावभीनी विदाई
Chatra News: चतरा जिला में 31 जुलाई को सेवानिवृत होने वाले शिक्षकों बसंत नारायण सिंह, विजय कुमार मेहता और गिरीश प्रसाद के लिए विदाई-सह-सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा अधीक्षक रामजी कुमार ने उन्हें विदाई दी। समारोह में कई शिक्षक और जिला परिषद सदस्य शामिल हुए। मयूरहंड स्कूल में भी एक भव्य विदाई समारोह हुआ।
Chatra News: चतरा, संवाददाता। चतरा जिला में 31 जुलाई 26 को सेवानिवृत होने वाले शिक्षक बसंत नारायण सिंह मध्य विद्यालय जबडा, विजय कुमार मेहता प्रखंड मयूरहंड तथा गिरीश प्रसाद प्रखंड हंटरगंज को शनिवार को जिला शिक्षा अधीक्षक चतरा रामजी कुमार के द्वारा अपने कार्यालय में विदाई-सह-सम्मान समारोह का आयोजन कर उनके सभी प्रकार के पावना देकर भावभीनी विदाई दिया गया। इस समारोह में पत्थलगड्डा प्रखंड के जिला परिषद सदस्य, अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष विपिन सिंह मीडिया प्रभारी इकबाल कासिम, मुकेश कुमार, संतोष कुमार, राकेश कुमार, प्रेम कुमार, कौशल किशोर एवं अन्य शिक्षक उपस्थित थे। वहीं मयूरहंड स्कूल में भी प्रधानाध्यापक विजय कुमार मेहता के सेवानिवृत्त होने पर एक भव्य विदाई सह-सम्मान समारोह का आयोजन कर अश्रुपूरित और आदरपूर्ण विदाई दी गयी।
मौके पर संतोष कुमार, आनंद सिंह, रुचि कुमारी, उमेश कुमार, कृष्णा कुमार, पूर्व अध्यक्ष संजीत रजक, आदित्य पांडेय, पंकज कुमार, राधिका राम, शत्रुधन कुमार, पंकज पांडेय और धीरज कुमार सहित कई लोग शामिल रहे।
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