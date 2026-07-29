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Chatra News: आम्रपाली में बुजुर्ग दंपति के घर से आभूषण की चोरी, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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Chatra News: कुमरांग कला गांव में एक बुजुर्ग दंपति के घर से सोने-चांदी के जेवरात और मोबाइल चोरी हो गए। 82 वर्षीय राजेश्वर नारायण दास की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। आरोपी रंजीत सिंह पर शक किया गया है। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस से मदद मांगी है और जांच चल रही है।

Chatra News: आम्रपाली में बुजुर्ग दंपति के घर से आभूषण की चोरी, केस दर्ज

Chatra News: टंडवा, निज प्रतिनिधि। आम्रपाली से प्रभावित कुमरांग कला गांव में एक बुजुर्ग दंपति के घर सोने-चांदी के जेवरात एवं मोबाइल चोरी हो गयी । इस संबंध मे पीड़ित 82 वर्षीय राजेश्वर नारायण दास के ब्यान पर कांड संख्या 172/26 मे केस दर्ज कर लिया गया है। दर्ज प्राथमिकी में गांव के रंजीत सिंह आरोपी बनाये गये है। जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह करीब नौ बजे गांव का ही युवक उनके घर पहुंचा और 2,000 उधार मांगा।उस समय वह घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी ने आरोपी को इंतजार करने के लिए कहा।कुछ देर बाद जब वह घर लौटे तो आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए रुपये देने से मना कर दिया।इसके

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बाद युवक वहां से चला गया।पीड़ित का आरोप है कि युवक के जाने के कुछ देर बाद घर से सैमसंग एफ-13 मोबाइल, करीब 18 ग्राम सोने के जेवरात तथा चांदी की पायल गायब था। उनकी पत्नी का कहना है कि आरोपी के घर पर मौजूद रहने के दौरान वह नहाने के लिए तालाब गई थीं, इसी बीच चोरी की घटना हुई।पीड़ित ने यह भी कहा है कि सामान वापस करने की बात कहने पर आरोपी ने मोबाइल पर धमकी दी और मामला उठाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। वहीं इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी पप्पू शर्मा से बात करने पर बताया की पुलिस मामले का जांच पड़ताल कर रही है ।

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