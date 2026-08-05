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Chatra News: डीएसपी के आश्वासन पर 24 घंटे बाद परिजनों ने लिया शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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Chatra News: डीएसपी प्रभात रंजन के आश्वासन के बाद मृतक इमरोज के परिजनों ने 24 घंटे बाद शव लिया। पोस्टमार्टम के बाद मोमिन समुदाय शव लेने को तैयार नहीं था, जिससे तनाव बढ़ गया। पुलिस और अधिकारियों ने दिनभर संवाद कर मोमिनों को समझाया, अंततः परिजनों ने शव लेने का निर्णय लिया।

Chatra News: डीएसपी के आश्वासन पर 24 घंटे बाद परिजनों ने लिया शव

Chatra News: डीएसपी के आश्वासन पर 24 घंटे बाद परिजनों ने लिया शव टंडवा, निज प्रतिनिधि।टंडवा डीएसपी प्रभात रंजन बरवार द्वारा शेष आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद बुधवार को पांच बजे शाम परिजन और ग्रामीणों ने मृतक इमरोज का शव लेकर बड़गांव की ओर रवाना हो गये। बताया गया कि मंगलवार को हजारीबाग में शव का पोस्टमार्टम होने के बाद से ही पुलिस शव को परिजनों के हवाले करना चाह रही थी। परन्तु उग्र मोमिन समुदाय शव लेने को तैयार नहीं थे। बुधवार की सुबह से समाज के लोग थाना परिसर में जूटने लगे थे। दोपहर होते-होते खचाखच भर गया।डीएसपी

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प्रभात रंजन सिमरिया डीएसपी,सीओ समेत अन्य अधिकारी दिनभर मोमिनों को समझाते रहे परन्तु लोग नहीं माने। थाना के बाहर बड़ी संख्या में दोपहर होते-होते लोगों की जूटान हो गयी। लिहाजा अधिकारियों को और पुलिस के जवानों को बुलाना पड़ा। थाना परिसर के बाहर धरना के शक्ल में बैठकर हत्याकांड के आरोपी बने भाजपा नेता सह पूर्व मुखिया बिजय चौबे समेत 50 फीसदी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर लोग अड़े थे। दिनभर मान मनौव्वल के बाद शाम को परिजनों ने शव लिया।

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