Chatra News: श्रावण माह की पहली सोमवारी पर सज धज कर तैयार है शिवालय
Chatra News: श्रावण मास की पहली सोमवारी पर टंडवा के विभिन्न शिवालय सज गए हैं। सूर्य-मंदिर स्थित शिवलोक मंदिर, गाड़ी लौंग का शिवालय और अन्य मंदिरों को भक्तों ने आकर्षक ढंग से सजाया है। इस खास दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में आकर अर्ध्य अर्पित करने के लिए आएंगे।
Chatra News: टंडवा, निज प्रतिनिधि। श्रावण मास की पहली सोमवारी पर टंडवा के शिवालय समेत मंदिर सज धज कर पूरी तरह तैयार है। प्रखंड के सूर्य-मंदिर स्थित शिवलोक मंदिर, गाड़ी लौंग के शिवालय, गोंदा स्थित शिवमन्दिर, धनगडा, मिसरौल, बड़गांव समेत अन्य जगहों के मंदिरों को सजाया गया है। जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु अध्र्य अर्पित करते हैं।
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