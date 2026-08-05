Chatra News: दो बाइक सवार उचक्के दिनदहाड़े बुजुर्ग से एक लाख रुपये छीनकर फरार

Chatra News: दो बाइक सवार उचक्के दिनदहाड़े बुजुर्ग से एक लाख रुपये छीनकर फरार
Chatra News: चतरा के नगवां मोहल्ला में मंगलवार को दिनदहाड़े बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने रामाधीन दांगी से एक लाख रुपये से भरा बैग छीन लिया। दांगी ने बैंक से पैसे निकालकर घर लौटते समय यह घटना घटित हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
Chatra News: चतरा, संवाददाता। शहर के नगवां मोहल्ला निवासी रामाधीन दांगी से बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने मंगलवार को दिनदहाड़े एक लाख रुपये से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार, रामाधीन दांगी चौपारण के दादपुर स्थित बैंक से एक लाख रुपये निकालकर वह अपने घर चतरा लौटे थे। जैसे ही वह अपने घर के बाहर पहुंचे, पहले से घात लगाए बाइक सवार दो लुटेरों ने उनके हाथ से रुपयों से भरा बैग छीन लिया और तेज रफ्तार से फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि बैग में एक लाख रुपये नकद, मोबाइल फोन तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी रखे हुए थे।
सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, तथा अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच में जुट गई है। दिनदहाड़े हुई इस छिनतई की घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों ने पुलिस से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी और शहर में गश्त बढ़ाने की मांग की है।
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