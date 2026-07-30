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Chatra News: सावन के पहले दिन सहस्त्र शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए उमड़ी भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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Chatra News: इटखोरी में सावन के पहले दिन भद्रकाली मंदिर के शहस्त्र शिवलिंग महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक से पहले माता भद्रकाली और अन्य देवताओं की पूजा की। न्यास समिति ने सभी मंदिरों को फूल मालाओं से आकर्षक तरीके से सजाया।

Chatra News: सावन के पहले दिन सहस्त्र शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए उमड़ी भीड़

Chatra News: इटखोरी, प्रतिनिधि। सावन के पहले दिन भद्रकाली मंदिर परिसर स्थित शहस्त्र शिवलिंग महादेव मंदिर में गुरुवार को जलाभिषेक को लेकर श्रद्धलुओं की काफी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु व कांवरियो ने सहस्त्र शिवलिंग पर जलाभिषेक के पूर्व माता भद्रकाली के मुख्य मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी मंदिर कोटेश्वर नाथ मंदिर राम जानकी मंदिर शनिदेव मंदिर समेत अन्य देवालय में भी पूजा अर्चना किया गया । सावन के मौके पर अहले सुबह से ही मंदिर परिसर में भीड़ लगी रही । सावन के मौके पर न्यास समिति के द्वारा सभी मंदिरों को आकर्षक रूप से फूल मालाओं से सजाया गया।

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