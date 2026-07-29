Chatra News: जर्जर रोड की मरम्मत को लेकर पांच घंटे तक ठप रहा डिस्पैच
Chatra News: टंडवा में आम्रपाली रोड से चुन्दरु मंदिर फोरलेन रोड तक कोयले की ट्रांसपोर्टिंग के कारण सड़कों की स्थिति काफी खराब हो गई है। इसकी वजह से आम लोगों को चलने में कठिनाई हो रही है। कांग्रेस नेता सुभाष दास के नेतृत्व में सड़कों को जाम किया गया और मरम्मत की मांग की गई।
Chatra News: टंडवा, निज प्रतिनिधि। टंडवा आम्रपाली रोड के लकराही मोड़ से चुन्दरु मंदिर फोरलेन रोड तक कोयले की ट्रांसपोर्टिग से रोड की हालत जर्जर हो चुकी है। कहीं रोड में गड्ढे तो कहीं गड्ढों में रोड। इससे आम लोगों को चलना दुश्वार हो रहा है। लिहाजा जर्जर रोड की मरम्मत कराने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता सुभाष दास के नेतृत्व में बुधवार को टंडवा सिमरिया और केरेडारी रोड को जाम कर दिया गया। दस बजे दिन से ट्रांसपोर्टिग ठप होने की सूचना मिलने पर जीएम संजीव कुमार के निर्देश पर चंद्रगुप्त के पीओ भूषण कुमार आंदोलन कारियों से वार्ता करने पहुंचे।
कांग्रेस नेता सुभाष दास ने कहा कि कोयले की ट्रांसपोर्टिग से रोड भयावह हो चुकी है। लिहाजा सीसीएल फ़ौरन मरम्मत कराये, गार्ड की बहाली हो तथा साफ सफाई के लिए कर्मियों को रखा जाय। इस मामले में पीओ भूषण कुमार ने दो दिनों के अंदर रोड मरम्मत कराने का भरोसा दिया। साथ ही यह भी कहा कि रोड की कालीकरण के लिए विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र दे तो सीसीएल आगे कदम बढ़ायेगी। कांग्रेस नेता सुभाष दास ने बताया कि पीओ के भरोसे पर ढाई बजे दिन जाम हटा लिया गया। उन्होंने साफ चेताया कि तय सीमा में रोड की मरम्मति नहीं हुई तो फिर जाम करेंगे।
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