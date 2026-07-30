Chatra News: कोलकोले में चला स्वच्छ भारत अभियान
Chatra News: लावालौंग प्रतिनिधि नवभारत जागृति केंद्र ने कोलकोले कला गांव में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में ग्रामीणों और विद्यार्थियों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया गया। सफाई के तहत स्कूल, शौचालय और गांव में सफाई की गई, साथ ही 200 डेटॉल साबुन और सैनिटरी पैड का वितरण किया गया।
Chatra News: लावालौंग प्रतिनिधि नवभारत जागृति केंद्र ने एसबीआई संजीवनी के सहयोग से प्रखंड के कोलकोले कला गांव में बुधवार को स्वच्छ भारत अभियान के तहत विशेष सफाई एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। अभियान की शुरुआत उत्क्रमित हाई स्कूल, कोलकोले कला से हुई। कार्यक्रम का संचालन एमएमयू टीम, डॉ. बंशीधर पांडेय एवं कार्यक्रम प्रबंधक शैलेश कुमार ने किया। मौके पर लैब टेक्नीशियन डब्ल्यू कुमार पासवान, मोबाइल मेडिकल वैन चालक सुरेंद्र यादव, कोलकोले कला के मुखिया राजेश कुमार साव, उपमुखिया मोहम्मद नौशाद आलम, शिक्षक मोहम्मद अनवर सहित गांव के 197 ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान ग्रामीणों और विद्यार्थियों को किशोरी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के महत्व की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम के दौरान स्कूल परिसर और शौचालय की साफ-सफाई की गई। इसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से पूरे गांव में सफाई अभियान चलाया गया। संक्रमण से बचाव के लिए गांव के विभिन्न स्थानों पर फिनाइल एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया गया। अभियान के तहत ग्रामीणों के बीच 200 डेटॉल साबुन, 10 छोटे एवं चार बड़े डस्टबिन का वितरण किया गया। किशोरियों को सैनिटरी पैड भी उपलब्ध कराए गए। वहीं, गांव में चार चापाकलों पर सोकपिट तथा एक चापाकल प्लेटफॉर्म का निर्माण कराया गया।
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