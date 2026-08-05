Chatra News: चतरा सदर अस्पताल में कुछ को छोड़ पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध

Chatra News: चतरा सदर अस्पताल में कुछ को छोड़ पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध
Chatra News: चतरा सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि मरीजों को बाहर से दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। अस्पताल में 100 प्रकार की दवाएं मौजूद हैं और जरूरत पड़ने पर रात के समय भी दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। लोगों से अपील की गई है कि अगर किसी को बाहर से दवा लाने के लिए कहा जाए तो इसकी सूचना दें।
Chatra News: चतरा, प्रतिनिधि। चतरा सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों को आवश्यक दवाओं के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अस्पताल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि मरीजों के उपचार के लिए जरूरी अधिकांश दवाएं अस्पताल में उपलब्ध हैं और किसी भी मरीज को सामान्य दवाएं खरीदकर लाने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ मनीष लाल ने बताया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए बेटाडीन, पारासिटामोल, आईवी फ्लूइड सहित उपचार में उपयोग होनेवाली आवश्यक दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई मरीज सदर अस्पताल में भर्ती है तो उसे बाहर से दवा खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
अस्पताल प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक दवाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्होंने बताया कि रात के समय भी इमरजेंसी और अन्य वार्डों में भर्ती मरीजों को जरूरत के अनुसार दवाएं अस्पताल से ही उपलब्ध कराई जाती हैं। किसी भी मरीज के परिजनों को आईवी फ्लूइड अथवा अन्य सामान्य दवाएं बाहर से खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। डॉ मनीष लाल ने बताया कि वर्तमान में सदर अस्पताल में करीब 100 प्रकार की आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं। यदि एक-दो दवाओं का स्टॉक अस्थायी रूप से कम हो जाता है तो उसकी आपूर्ति के लिए पहले ही ऑर्डर जारी कर दिया जाता है, ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी न हो। अस्पताल प्रबंधन ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी मरीज से अनावश्यक रूप से बाहर से दवा खरीदने को कहा जाता है तो इसकी सूचना तत्काल अस्पताल प्रशासन को दें। अस्पताल का उद्देश्य सभी मरीजों को समय पर गुणवत्तापूर्ण एवं नि:शुल्क उपचार उपलब्ध कराना है।
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