Chatra News: विधायक ने सशस्त्र सीमा बल के ए समवाय का किया दौरा
Chatra News: चतरा विधायक जनार्धन पासवान ने 35 बटालियन सशस्त्र सीमा बल के केडिमोऊ का दौरा किया। विधायक ने नक्सलवाद को रोकने के प्रयासों की सराहना की और जवानों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने पिकेट परिसर में बिजली और पेयजल की गुणवत्ता में सुधार का आश्वासन भी दिया।
Chatra News: चतरा, संवाददाता। चतरा विधायक जनार्धन पासवान शनिवार को 35 बटालियन सशस्त्र सीमा बल, चतरा के अंतर्गत आने वाली ‘ए’ समवाय केडिमोऊ का दौरा किया। इस दौरान विधायक ने 35 बटालियन, सशस्त्र सीमा बल द्वारा चतरा ज़िले में नक्सलवाद को रोकने के लिए किये जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने जवानों के साथ लगभग 2 घंटे का समय व्यतीत कर उनका मनोबल बढाया। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया की केडिमोऊ पिकेट सशस्त्र सीमा बल परिसर में शीघ्र ही बिजली पहुंचाई जाएगी तथा पेयजल की गुणवता में भी सुधार किया जायेगा। उनके साथ सशस्त्र सीमा बल चतरा के उपकमांडेंट पार्थ सारथि रॉय, निरीक्षक अभिजीत आनंद तथा 50 अन्य कार्मिक मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।